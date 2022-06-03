Стальные ВСУ

Главное, чего мы достигли за прошедшие три месяца – это освобождение Силами обороны ранее оккупированных территорий. В настоящее время 80% территории страны контролируется Вооруженными силами Украины. Это наш первый и главный успех.

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ВСУ удалось удержать линию обороны, после этого развернуть на некоторых направлениях контрнаступление и отбить у противника ранее захваченные территории. Общее количество освобожденных населенных пунктов в настоящее время достигает примерно 1 100. Кроме военного, это, соответственно, и психологический эффект, свидетельствующий о способности ВСУ совершать не только сопротивление, но и вести контрнаступление.

Повторюсь, основной успех ВСУ – то, что удалось удержать ситуацию, более того, не только удержать рубежи, но и перейти к контрнаступлению и освобождению территорий. Наша армия сумела изменить характер военного противостояния в неожиданном для россиян направлении.

Друзья с оружием

Кроме сугубо внутренних военных достижений, к нашим основным успехам следует отнести привлечение широкой международной коалиции для противостояния российской агрессии.

Как следствие, у нас появилась возможность получения новейших образцов военной техники от стран НАТО, а также внеблоковых государств-союзников Североатлантического альянса.

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Оккупантов убивают из каждого окна

Третье – это формирование Сил территориальной обороны и, что принципиально важно, их вовлечение в активную фазу военного противостояния непосредственно на линии фронта. Четвертое – развертывание сил сопротивления на оккупированных территориях.

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Пятое – построение логистики, позволяющей, несмотря на точечные удары со стороны РФ, осуществлять как передислокацию, так и накопление материально-технических резервов, а также обеспечить поставки новейшего вооружения из-за рубежа.

Шестое – развитие эшелонированной системы противовоздушной обороны, позволяющей в течение трех месяцев держать большинство ключевых объектов критической инфраструктуры вне активной деятельности российских сил.

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Главная победа

Седьмое – консолидация украинского общества. За три месяца активной информационно-пропагандистской атаки на сознание украинцев, врагу не удалось посеять раздор на тезисах политических, языковых или религиозных различиях в нашем обществе. Это было основным заданием роспропаганды, и оно провалилось. И это – наш общий успех.

Отсюда следует и следующее достижение Украины и украинцев – феноменально высокая степень доверия населения к государственной институции. В настоящее время ВСУ доверяют более 90 процентов граждан Украины. Это очень положительный сигнал для нас и очень плохой для агрессора.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу! Мы – под надежной защитой наших военных. Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ! И главное – верим в нашу победу!

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