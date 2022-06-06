Классическая технология нацистов – делить людей на сорта

Публично они постоянно объявляют украинцев с собой одним народом, но на примере оккупированных районов понятно, что за этим стоит на практике.

Советуем Путин еще раз доказал, что ведет россиян в ад

Сейчас всем очевидно, что на территории временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей реализуется план провокаций с дискредитацией западной помощи вооружением.

План примитивный (как и все, что они делают). Берут обстреливающие Донецк из всех доступных средств (чтобы было как можно больше жертв), запускают информационную тему, что это "западное оружие" и раскручивают его через своих агентов влияния.

Но здесь показательно, что на убой снова назначены жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Очевидно, и спустя восемь лет оккупации для рашистов они – "второй сорт", который совсем не жалко пустить на убой, ради сомнительных информационных операций. Их "не жалко".

Актуально Кто из ЕС показал себя настоящим другом Украины, а кто "слился"

Оккупанты признали, что мифический "народ Донбасса" – это украинцы

Нельзя сказать, что "естественных московитов" им очень жаль, но жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей точно никто не собирается считать.

Практика ведения войны с массовой мобилизацией там "пушечного мяса" здесь тоже показательна. Итак, жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей для оккупанта все равно украинцы. Какими бы "промытыми" ни были их мозги, их все равно лучше уничтожить. Вот такой он – рашизм. И в этом тоже, кстати, определенно фашистское.

Важно – какой месяц может стать переомным для режима Путина: смотрите видео