Глубокая озабоченность вместо реальной помощи

Германия не отправила в Украину танки и согласилась отправить семь единиц тяжелой артиллерии. Сейчас крупнейшая экономика Европы с населением более 83 миллионов человек направила военную помощь на сумму примерно 200 миллионов евро. По подсчетам правительства, это меньше, чем Эстония с населением чуть более одного миллиона.

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Франция направила в Киев 12 гаубиц и никаких танков и противовоздушной обороны.

Друзья познаются в беде

Польша предоставила Украине более 240 танков Т-72 советского производства, а также беспилотники, ракетные установки, десятки боевых машин пехоты и грузовики с боеприпасами.

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Чехия отправила боевые вертолеты, танки и части, необходимые для обеспечения полетов украинских Военно-воздушных сил.

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