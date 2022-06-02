Если бы

Если бы всех их членов подвергли суду, проверили их публичные заявления и предоставили правовую оценку.

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Если бы всех их избирателей, этих дегенеративных гнилозубых упиз*ней, ограничили в гражданских правах и навеки нарекли бы предателями родной земли.

Если бы.

Так кто знает, решилась бы Россия на полномасштабное вторжение… Возможно, где-то отсутствие бравадных докладов о готовой пятой колонне двигало бы рычаг на другое решение... Ну, возможно. Кто знает.

Правда жизни

Но одно я знаю точно мы бы встретили этот день более готовыми, более консолидированными, мощными. И многие, возможно, были бы сейчас живы – в частности, и гнилозубых упиз*ней, которые обеспечивали сепарам политическое представительство.

Это строгая правда жизни, от которой не надо отталкиваться, а которую нужно познать и пропустить сквозь себя. Особенно тем, кто восемь лет кривил лицо даже по элементарному требованию разработать и принять закон о борьбе с коллаборационизмом, не говоря уже о более системных репрессиях.

Помните, какой ценой мы питаем сейчас желание балансировать между двумя стульями. И не забывайте, как сами возводили тех, кто предупреждал, к чему это приведет, к статусу городских сумасшедших.