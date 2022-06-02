Якби

Якби всіх їх членів піддали суду, перевірили їх публічні заяви та надали б правову оцінку.

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Якби всіх їх виборців, цих дегенеративних гнилозубих упиз*нів, уразили в громадянських правах і навіки нарікли б зрадниками рідної землі.

Якби.

То хто зна, чи наважилась би Росія на повномасштабне вторгнення… Можливо, десь відсутність бравадних доповідей про готову п'яту колону сунула б важіль на інше рішення... Ну, можливо. Хтозна.

Правда життя

Але одне я знаю точно – ми б зустріли цей день більш готовими, більш консолідованими, більш потужними. І багато людей, можливо, були б зараз живими – зокрема, і гнилозубих упиз*нів, які забезпечували сєпарам політичне представництво.

Це сувора правда життя, від якої не треба відпихуватись, а яку треба пізнати і пропустити крізь себе. Особливо тим, хто вісім років кривив обличчя навіть на елементарну вимогу розробити і прийняти закон про боротьбу з колабораціонізмом, не кажучи вже про більш системні репресії.

Запам'ятайте, якою ціною ми вихаркуємо зараз бажання балансувати між двома стільцями. І не забувайте, як самі зводили тих, хто попереджав, до чого це призведе, до статусу міських божевільних.