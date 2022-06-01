Ударне самознищення

Знаєте, коли ми порізали на брухт останні такі власні? Менш, ніж за 3 роки до війни! 14 квітня 2011 урочисто знищили на Хмельниччині вантажівки до ракет "Скад".

Читайте також Україна переможе Росію американською зброєю

Стару, але надійну машину, яка може нести ядерну боєголовку, летить до 400 кілометрів. Домовленості зі США про це почалися ще за Кучми (уряд Януковича), продовжувалися за Ющенка (уряд Тимошенко) і були ударними темпами виконані за Януковича-президента.

Програма мала бути реалізована у 2015-му, але вийшло швидше. Альтернативою "Скадам" мала стати українська розробка ОТРК "Сапсан" і закупівля російських "Іскандерів". Але, як казали колись на ТБ – не так сталося, як гадалося.

"Жести доброї волі"

2-ий секретар посольства США Юрій Федьків тоді заявив, що Вашингтон продовжить "надавати Україні допомогу в знищенні твердого палива ракет РС-22 і в утилізації надлишкових боєприпасів, протипіхотних мін та стрілецької зброї в рамках "Партнерство заради миру".

В якості доброго жесту і послуги (!) Україні Росія тоді пообіцяла забрати наших спеців для розробки своєї нової ракетної системи – ну, щоб люди без роботи не пропадали.

Крилаті ракети, бомбардувальники, стратегічні бомбардувальники були успішно розпиляні у 2002 – 2006 роках, бо навіщо вони нам.

До теми Обіцянки – цяцянки: що дав Україні Будапештський меморандум

Ракети, які летять від 500 кілометрів, ми знищили або передали Росії ще раніше.

(не)винні

Тому, коли деякі політики затягують волинку, що "нам ніхто нічого не винен", варто іноді вмикати внутрішній калькулятор і рахувати, на скільки сотень мільярдів доларів Україна знищила дорогої зброї в рамках домовленостей зі США і Росією.

За інфантильність і дурість прийшла розплата. Жаль, що платять не архітектори і будівничі роззброєння України. Вони отримали "бабла" на покоління наперед і насолоджуються життям, періодично повчаючи моралі тих, хто воює.