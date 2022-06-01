Ударное самоуничтожение

Знаете, когда мы порезали на металлолом последние такие собственные? Меньше, чем за 3 года до войны! 14 апреля 2011 года торжественно уничтожили на Хмельнитчине грузовики к ракетам "Скад".

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Старую, но надежную машину, которая может нести ядерную боеголовку, улетает до 400 километров. Договоренности с США об этом начались еще при Кучме (правительство Януковича), продолжались при Ющенко (правительство Тимошенко) и были ударными темпами исполнены при Януковиче-президенте.

Программа должна была быть реализована в 2015-м, но получилось быстрее. Альтернативой "Скадам" должна стать украинская разработка ОТРК "Сапсан" и закупка российских "Искандеров". Но, как говорили когда-нибудь на ТВ – не так случилось, как предполагалось.

"Жесты доброй воли"

2-й секретарь посольства США Юрий Федькив тогда заявил, что Вашингтон продолжит оказывать Украине помощь в уничтожении твердого топлива ракет РС-22 и в утилизации избыточных боеприпасов, противопехотных мин и стрелкового оружия в рамках "Партнерства ради мира".

В качестве хорошего жеста и услуги (!) Украине Россия тогда пообещала забрать наших специалистов для разработки своей новой ракетной системы. Ну, чтобы люди без работы не пропадали.

Крылатые ракеты, бомбардировщики, стратегические бомбардировщики были успешно разпилены в 2002 году. 2006 годах, потому что зачем они нам.

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Ракеты, летящие от 500 километров, мы уничтожили или передали России еще раньше.

(не)виновны

Поэтому когда некоторые политики затягивают волынку, что "нам никто ничего не виноват", стоит иногда включать внутренний калькулятор и считать, на сколько сотен миллиардов долларов Украина уничтожила дорогое оружие в рамках договоренностей с США и Россией.

За инфантильность и глупость пришла расплата. Жаль, что платят не архитекторы и строители разоружения Украины. Они получили "бабла" на поколение вперед и наслаждаются жизнью, периодически поучая морали, тех кто воюет.