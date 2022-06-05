Глибока занепокоєність замість реальної допомоги

Німеччина не відправила в Україну танки й погодилася відправити сім одиниць важкої артилерії. Наразі найбільша економіка Європи з населенням понад 83 мільйони осіб надіслала військову допомогу на суму приблизно 200 мільйонів євро. За підрахунками уряду, це менше, ніж Естонія з населенням трохи більше одного мільйона.

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Франція направила до Києва 12 гаубиць і жодних танків та протиповітряної оборони.

Друзі пізнаються в біді

Польща надала Україні понад 240 танків Т-72 радянського виробництва, а також безпілотники, ракетні установки, десятки бойових машин піхоти та вантажівки з боєприпасами.

Варте уваги Бої на Луганщині: план окупантів щодо ЗСУ біля Сєвєродонецька провалився

Чехія відправила бойові вертольоти, танки та частини, необхідні для забезпечення польотів українських Військово-повітряних сил.

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