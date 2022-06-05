Куда девался Путин
Вообще-то он начал избегать людей. Появилась масса публикаций на тему, что Путин отправился в больницу, что ему там что-нибудь прооперируют, вырежут или пришьют. Конечно, хотелось бы, чтобы ему немного подправили мозг.
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Война за прошлое приведет россиян в ад
Интересно, что Путин действительно отмалчивается. Иногда кого-то поздравляет, вроде пограничников, и говорит, что "мы дадим бой бандеровцам". Идиот! Просто идиот!
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Потому что памятники Степану Андреевичу у нас, конечно, стоят во многих городах, но эта война с какими-то историческими прошлыми сюжетами – она странная. То есть строить на этом современную Россию (на прошлом) – да, это только для тех, кто собирается в ад.
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