Тож 10 принципів нової економічної політики України. Для початку нам треба визнати та прийняти, що війна закінчиться лише зі зникненням Росії.

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Але наша безпека та перемога у цій війні залежить передусім від нас самих та сили нашої економіки. Економіки, яка може фінансувати нові оборонні технології та нашу найбоєздатнішу армію Європи. Отже, принципи.

1. Безпека

Економіка, інвестори, громадяни, які неспроможні розвиватися за умов неконтрольованих ризиків. Тому перший пріоритет і принцип – безпека.

Кордонів.

Неба.

Вулиць.

Кібер.

2. Ефективна держава

Держава – наш найманий персонал та інфраструктура.

Ефективно керує нашими спільними багатствами (надра, земля, вода, інфраструктура, держпідприємства, екологія).

Забезпечує справедливе правосуддя. Надійний арбітр.

Ефективне регулювання.

Якісна ефективна інфраструктура.

Створює можливості для розвитку людини та кращу якість життя в Європі ну і згадану вже безпеку.

3. Інфраструктура

Найкраща транспортна інфраструктура для забезпечення потреб бізнесу:

сучасні аеропорти для швидкої логістики;

швидкісні автодороги;

ефективні порти, що забирають на себе вантажопотік Чорного моря;

євроколія, що інтегрує Україну до ЄС та віддаляє від "совка".

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4. Справедливе правосуддя

Єдині правила для всіх. Арбітр, перед яким рівні й олігархи (які зникнуть), і президент, і кожен громадянин.

5. Ефективна податкова система

Адже податки – це платня за якісний державний сервіс.

Ефективні витрати, усунення зайвих і непотрібних функцій. Це дає підставу для визначення того, скільки потрібно збирати податків.

Податкова політика як частина економічної, а не навпаки.

Лідерство в Європі щодо простоти сплати податків. Максимальна цифровізація, мінімум людини та корупції.

Сстабільність податкової політики на 5 або 10 років.

Платити податки має бути вигідніше, ніж їх оптимізувати. Низькі податки, простота, високі транзакційні витрати та ризики під час оптимізації.

Податкова політика, яка стимулює інвестиції.

Адже з більшої економіки за менших ставок можна збирати значно більше.

6. Стратегія

Країни, які не мають своєї стратегії, є ресурсом для тих, у кого вона є.

Бізнес та іноземні інвестори мають розуміти пріоритети державної політики.

Чітка артикуляція та постановка цілей, яке місце на світовій економічній карті поділу праці прагне зайняти нова Україна.

Прагнення до лідерства.

Створення умов для його досягнення.

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7. Конкурентоспроможність серед інвесторів

Створення кращих умов та стимулів для інвестора у виборі юрисдикції для розміщення виробництв чи офісів.

8. Ліберальна та креативна економіка

Мінімальний набір обмежень, свобода підприємництва, мінімум бюрократії.

Максимальна підтримка креативної економіки та секторів індустрії 4.0.

Ставка на створення продуктів та послуг з високою доданою вартістю, затребуваних у всьому світі.

9. Доступ до капіталу

Вартість та доступ до капіталу – один із факторів конкурентоспроможності. Гроші – це кров бізнесу та економіки. Тут важливе довгострокове дешеве кредитування, фінансування інвестпроєктів із механізмами проєктного фінансування, розвинений фондовий ринок, де швидко та легко можна залучити капітал для розвитку чи інвестувати.

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10, але головний принцип – свобода

Свобода підприємництва.

Свобода творчості.

Свобода особистості.

Свобода слова.

Свобода переміщення.

І пам'ятаємо, що наша свобода обмежується там, де починається свобода іншої людини.

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