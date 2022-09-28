В армію можуть забрати чоловіків від 18 до 60 років. Про це мовиться у законі про військовий обов’язок і військову службу.

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Скільки служитимуть мобілізовані чоловіки

Строки служби для військовозобов’язаних:

для представників офіцерського складу, які служать за призовом – 18 місяців;

для військовослужбовців, призваних під час мобілізації, на особливий період – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;

для військових резервістів, яких призвали під час особливого періоду – на строки, визначені рішенням президента України Володимира Зеленського.

Терміни строкової служби в Україні

Строки строкової військової служби такі:

для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в ЗСУ та інших військових формуваннях – до 18 місяців;

для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр – до 12 місяців.

Скільки служать контрактники

для осіб рядового складу – 3 роки;

для осіб сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років;

для курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів – на час навчання.

Той, хто має визначені строки контрактної служби і офіцерський склад:

випускники військових вишів, військових кафедр поділяються на дві категорії – ті, хто здобули льотні спеціальності, служать 10 років , решта спеціальностей – 5 років;

, решта спеціальностей – громадяни, які отримали первинне військове звання після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу – від 2 до 5 років;

решта громадян – від 1 до 5 років.

Скільки людей можуть мобілізувати в Україні

Олексій Арестович раніше заявляв, що лави українського війська можуть поповнити понад 5,5 мільйона осіб. За його словами. це станеться в тому випадку, коли у ЗСУ відчуватимуть дефіцит людей.

Також він прокоментував питання, пов'язане із забезпеченням українських військових. Арестович розповів, що в цьому нашій державі можуть допомогти західні партнери.

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