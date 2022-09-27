Адвокат Ростислав Кравець, голова профспілки "Українська незалежна фундація юристів", голова АТ "Кравець і партнери" розповів, хто має право проходити військову службу за місцем проживання.

Увага Які пільги мають мобілізовані на військову службу

Про які категорії осіб мова

Так, відповідно до статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", деякі категорії осіб можуть проходити військову службу лише добровільно за власним бажанням та за місцем проживання.

До них належать:

люди з інвалідністю,

багатодітні батьки,

або ті, що мають дітей-інвалідів.

Втім, найчастіше цього не дотримуються, зазначив юрист. Наприклад, така людина, прописана у Львівській області, воює під Слов'янськом на Донеччині.

Що робити, якщо відправили до іншої області

Якщо людина має таке бажання, вона може звернутися з відповідним рапортом до командира частини, вказавши, що має служити тільки в регіоні, де зареєстрований. І його повинні перевести,

– зазначив Кравець.

Останні новини про мобілізацію в Україні

Україна не планує оголошувати додаткову мобілізацію, через оголошення мобілізації ворогом. Радник глави ОП Михайло Подоляк пояснив, що нашій державі вдалося створити необхідні резерви. Це стало можливим, зокрема, завдяки системі територіальної оборони.

Радник ОП Олексій Арестович водночас зазначив, що лави українського війська можуть поповнити понад 5 мільйонів людей. Однак, це станеться лише в тому випадку, коли у Збройних Силах України відчуватимуть дефіцит людей.

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