Припущеннями щодо мобілізації в Україні поділився Олексій Арестович. Радник Офісу Президента зазначив, що наша держава має чим відповісти на призов, який триває у росії.

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Можуть призвати понад 5 мільйонів людей

В ефірі Марка Фейгіна Арестович розповів, що лави українського війська можуть поповнити понад 5 мільйонів людей. Водночас він зауважив, що це станеться лише в тому випадку, коли у Збройних Силах України відчуватимуть дефіцит людей.

Він також відповів на питання, пов'язане з забезпеченням українських військових. За словами Арестовича, у цьому нашій державі можуть допомогти західні партнери. Вони і одяг необхідний нададуть, і зброю. Але знову ж таки у випадку, якщо це дійсно буде потрібно.

Якщо нам бракуватиме людей для оборони, то й у нас буде мобілізація. Ще раз. У нас резервна мобілізація становить 5,5 мільйона осіб,

– підкреслив Арестович.

Чи буде в Україні додаткова мобілізація

На це питання відповів радник глави ОП Михайло Подоляк. Він зазначив, що в нашій державі цього робити не планують. Наразі вже вдалося створити необхідні для України резерви. Стало можливим це завдяки системі територіальної оборони.

Також Подоляк наголосив на тому, що Україна не зазнає настільки шалених втрат у війні. Чого не скажеш про росію, чиї військові сотнями гинуть на фронті. Але слід також розуміти, що у кремлі байдуже на те, скільки "двохсотих" буде з їхнього боку.

Тим часом росіяни вже готові здаватися у полон. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він зауважив, що на гарячу лінію щодо полону телефонують усі, і навіть ті, хто ще не отримав повістки.

За словами представника ГУР МО, росіяни мають низку мотивацію йти на службу. Та й психоемоційний стан у них досить розхитаний. Цікаво також і те, що дзвінки надходять навіть з тимчасово окупованого півострова Крим.

На гарячу лінію росіяни звертаються для того, щоб дізнатися про алгоритм подальших дій. Мовляв, якщо їх таки призвуть до війська, то що вони повинні зробити.

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