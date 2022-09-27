Предположениями по мобилизации в Украине поделился Алексей Арестович. Советник Офиса Президента отметил, что у нашего государства есть чем ответить на призыв, который продолжается в России.

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Могут призвать более 5 миллионов человек

В эфире Марка Фейгина Арестович рассказал, что ряды украинского войска могут пополнить более 5 миллионов человек. В то же время, он отметил, что это произойдет только в том случае, когда в Вооруженных Силах Украины будут испытывать дефицит людей.

Он также ответил на вопросы, связанные с обеспечением украинских военных. По словам Арестовича, в этом нашему государству могут помочь западные партнеры. Они и одежду необходимую предоставят, и оружие. Но опять же в случае, если это действительно потребуется.

Если нам не хватит людей для обороны, то и у нас будет мобилизация. Еще раз. У нас резервная мобилизация составляет 5,5 миллиона человек,

– подчеркнул Арестович.

Будет ли в Украине дополнительная мобилизация

На этот вопрос ответил советник главы ОП Михаил Подоляк. Он отметил, что в нашем государстве этого делать не планируют. Уже удалось создать необходимые для Украины резервы. Это стало возможным благодаря системе территориальной обороны.

Также Подоляк отметил, что Украина не терпит столь безумных потерь в войне. Чего не скажешь о россии, чьи военные сотнями гибнут на фронте. Но следует также понимать, что в кремле безразлично то, сколько "двухсотых" будет с их стороны.

Тем временем россияне уже готовы сдаваться в плен. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он отметил, что на горячую линию по поводу плена звонят по телефону все, и даже те, кто еще не получил повестки.

По словам представителя ГУР МО, у россиян есть низкая мотивация идти на службу. Да и психоэмоциональное состояние у них довольно расшатанное. Интересно и то, что звонки поступают даже с временно оккупированного полуострова Крым.

На горячую линию россияне обращаются для того, чтобы узнать алгоритм дальнейших действий. Мол, если их призовут в армию, то что они должны сделать.

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