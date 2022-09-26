Юрист в одном из своих интервью прокомментировал вручение повесток военнообязанным. В частности, он отметил, где украинским мужчинам можно вручать повестки.

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Где законно могут вручить повестку

По словам Кравца, на службу в армию призывают военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. Однако в украинском законодательстве нет четко прописанного порядка, по которому происходит вручение повесток.

То есть нет положения, которое бы регулировало раздачу "приглашений" в армию на блокпостах, в разных заведениях или на улице. Поэтому теоретически законно вручать повестки везде.

Однако юрист подчеркнул, что вручать повестки могут только уполномоченные лица.

Не просто граждане с автоматами и повязками, которые останавливают вас на улице, проверяют документы и вручают повестку. А непосредственно уполномоченные центрами комплектации лица,

– сказал Кравец.

Человек, который хочет вручить вам повестку, должен иметь с собой все соответствующие документы. Они должны быть заполненными и готовыми к вручению вам как военнообязанному.

Виды повесток

Также юрист отметил, что существуют различные виды повесток. Не всегда повестка, которую вам вручают, обязывает немедленно идти в армию.

Например, повестка для прохождения медкомиссии. Или повестка для направления в воинскую часть. Или мобилизационное распоряжение. И в зависимости от того, от получения какого порядка уклоняется лицо, возникает либо административная, либо уголовная ответственность,

– пояснил Ростислав Кравец.

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Что еще нужно знать о вручении повесток

Ранее 24 канал писал о том, что отсрочка от мобилизации не спасет от вручения повестки. Уполномоченные лица могут вручить вам повестку, даже если вы имеете отсрочку.

Однако если вы не освобождены на некоторое время от военной службы, важно знать, какие документы следует с собой брать в военкомат после получения повестки.

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