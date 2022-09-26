Юрист в одному зі своїх інтерв'ю прокоментував вручення повісток військовозобов'язаним. Зокрема, він зазначив, де українським чоловікам можна вручати повістки.

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Де законно можуть вручити повістку

За словами Кравця, на службу до армії призивають військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років. Однак в українському законодавстві немає чітко прописаного порядку, за яким відбувається вручення повісток.

Тобто немає положення, яке б регулювало, роздавання "запрошень" в армію на блокпостах, у різних закладах чи на вулиці. Тому теоретично законно вручати повістки всюди.

Однак юрист наголосив, що вручати повістки можуть лише уповноважені особи.

Не просто громадяни з автоматами та пов'язками, які зупиняють вас на вулиці, перевіряють документи та вручають повістку. А безпосередньо уповноважені центрами комплектації особи,

– сказав Кравець.

Людина, що хоче вручити вам повістку має мати зі собою всі відповідні документи. Вони мають бути заповненими та готовими до вручення вам як військовозобов'язаному.

Види повісток

Також юрист зазначив, що існують різні види повісток. Не завжди повістка, яку вам вручають, зобов'язує негайно йти в армію.

Наприклад, є повістка для проходження медкомісії. Або повістка для направлення до військової частини. Або мобілізаційне розпорядження. І залежно від того, від отримання якого порядку ухиляється особа, виникає або адміністративна, або кримінальна відповідальність,

– пояснив Ростислав Кравець.

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Що ще потрібно знати про вручення повісток

Раніше 24 канал писав про те, що відтермінування від мобілізації не врятує від вручення повістки. Уповноважені особи можуть вручити вам повітку, навіть якщо ви маєте відстрочку.

Однак якщо ви не звільнені на деякий час від військової служби, важливо знати, які документи слід зі собою брати у військкомат після отримання повістки.

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