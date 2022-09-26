Для такого, аби перетнути кордон, чоловіки з інвалідністю повинні мати спеціальні документи. Достатньо бути показати один з них.

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Які документи потрібні, аби виїхати за кордон

Довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о);

або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, де зазначено групу та причину інвалідності;

або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Коли українським чоловікам дозволять виїжджати за кордон

Поки в Україні триває воєнний стан, покидати межі нашої держави можуть лише чоловіки певних категорій. Усім іншим робити це заборонено. Військовий експерт Петро Черник вважає, що про тотальне відкриття кордонів в Україні заговорять ще не скоро. Все тому, що зараз триває мобілізація у росії, а значить Україні також потрібні люди.

Цікаво Скільки триватиме мобілізація в Україні

Зауважимо, що в Україні вже скасували дозвіл виїзду студентів, які вчаться в іноземних вишах. Таке рішення схвалили через масові підробки документів.

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