Питання виїзду за кордон чоловіків під час воєнного стану стало одним з найбільш обговорюваних. Розповімо, коли можна буде покидати країну без обмежень.

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Виїзд за кордон усе ще обмежений

Нагадаємо, що наразі виїжджати за кордон можуть лише певні категорії чоловіків. Якщо ви до однієї з них не входите, то покинути межі країни під час воєнного стану не вдасться.

І, як припустив військовий експерт Петро Черник, говорити про тотальне відкриття кордонів можна буде не скоро. Одна з причин цього – оголошення часткової мобілізації в росії. На думку експерта, відповідні обмеження мають логічні причини.

Ми в стані війни. Захист своєї країни прописаний у Конституції. Ворог проводить величезну мобілізацію. Питання просте, логічне і зрозуміле – а де нам брати людей? Війна – мерзенне явище,

– наголосив він.

Також за словами Черника, українським суспільством поширюється міф. Він пов'язаний з тим, що на війну повинні відправлятися здебільшого професіонали. На думку експерта, це твердження не відповідає дійсності. Оскільки мовиться про захист своєї держави, то це вже не про роботу. Це про виконання обов'язку кожного громадянина, прописаного у Конституції.

Тож усі військовозобов'язані чоловіки зможуть покидати Україну лише за однієї умови. Мовиться про завершення дії воєнного стану. Разом із цим припиниться загальна мобілізація та призов до війська.

Нагадаємо, що раніше за кордон могли виїжджати українці, котрі навчаються у вишах за кордоном. Але й на це наклали певні обмеження, пов'язані з підробкою документів.

Студенти за кордон більше не виїжджають

Речник ДПСУ Андрій Демченко зауважив, що дозвіл на виїзд студентів скасували 14 вересня. За його словами, відповідне обмеження ввели через фіксацію масової підробки документів чоловіками-студентами.

Важливий нюанс: виїзд за кордон студентам-чоловікам, котрі навчаються в іноземних вишах, дозволило вище військове керівництво. Але мовилося лише про тих, хто здобував там освіту до 24 лютого 2022 року. Утім, користалися цією нагодою і ті, хто вступив за кордон влітку цього року.

Але, зауважив Демченко, лише за липень – серпень вдалося виявити 600 людей, у яких були підроблені документи. Масовість таких випадків змусила вище військове керівництво скасувати дозвіл на виїзд.

Наостанок зауважимо, що студенти узагалі не потрапляють до категорії тих, кому можна виїжджати за кордон під час воєнного стану. Тож перетин державного кордону здобувачами освіти за межами нашої країни – виняток з правил. Але і його врегулювали, закривши це "вікно можливостей".

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