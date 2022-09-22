Зокрема це стосується чоловіків, які тимчасово не придатні до військової служби. Про це заявили в Одеському окружному адміністративному суді.
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Річ у тім, що днями судді Одеського окружного суду розглядали справу чоловіка, який є тимчасово непридатним до військової служби. Попри це прикордонники відмовилися випускати його за кордон. Водночас чоловік під час перетину кордону мав усі необхідні документи:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон,
- посвідчення про приписку до призовної дільниці,
- висновок лікаря офтальмолога.
Суд постановив, що у цьому випадку прикордонники не мали законних підстав відмовляти чоловіку у виїзді за межі України.
Виїзд тимчасово непридатних до служби: що каже закон
Згідно з чинним законодавством, виїзд чоловіка за межі України, який тимчасово непридатний до військової служби, дозволяється за умови наявності підтверджуючих документів, зокрема висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців.
У яких випадках можна відмовитися від повістки
Юрист Ростислав Кравець пояснив, що потрібно ретельно ознайомитись та уважно перечитати повістку, яку вам вручають. Якщо у ній є помилка, то це підстава, щоб відмовитися від повістки.
Він зазначив, що також відмовитися від повістки можна, якщо на ній немає печатки військкомату або підпису військового комісара. До слова, якщо у заповнені повістки було виявлено помилку і ви відмовляєтеся від підписання, співробітник військкомату має скласти акт про відмову від отримання у присутності свідків.
Повістка має містити такі дані:
- ПІБ;
- рік народження та адресу призовника;
- місце роботи;
- вид повістки;
- дату, час та адресу, коли й куди необхідно з’явитися;
- назву органу, печатку, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника військкомату.
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