Зокрема це стосується чоловіків, які тимчасово не придатні до військової служби. Про це заявили в Одеському окружному адміністративному суді.

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Річ у тім, що днями судді Одеського окружного суду розглядали справу чоловіка, який є тимчасово непридатним до військової служби. Попри це прикордонники відмовилися випускати його за кордон. Водночас чоловік під час перетину кордону мав усі необхідні документи:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон,

посвідчення про приписку до призовної дільниці,

висновок лікаря офтальмолога.

Суд постановив, що у цьому випадку прикордонники не мали законних підстав відмовляти чоловіку у виїзді за межі України.

Виїзд тимчасово непридатних до служби: що каже закон

Згідно з чинним законодавством, виїзд чоловіка за межі України, який тимчасово непридатний до військової служби, дозволяється за умови наявності підтверджуючих документів, зокрема висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців.

У яких випадках можна відмовитися від повістки

Юрист Ростислав Кравець пояснив, що потрібно ретельно ознайомитись та уважно перечитати повістку, яку вам вручають. Якщо у ній є помилка, то це підстава, щоб відмовитися від повістки.

Він зазначив, що також відмовитися від повістки можна, якщо на ній немає печатки військкомату або підпису військового комісара. До слова, якщо у заповнені повістки було виявлено помилку і ви відмовляєтеся від підписання, співробітник військкомату має скласти акт про відмову від отримання у присутності свідків.

Повістка має містити такі дані:

ПІБ;

рік народження та адресу призовника;

місце роботи;

вид повістки;

дату, час та адресу, коли й куди необхідно з’явитися;

назву органу, печатку, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника військкомату.

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