Для відмови в отриманні повістки треба мати конкретні причини. Про це заявив юрист Ростислав Кравець.

До теми Мобілізаційне розпорядження: що означає цей вид повістки

У яких випадках можна відмовитися від повістки

За словами Кравця, потрібно ретельно ознайомитись та уважно перечитати повістку, яку вам вручають. Якщо у ній є помилка, то це підстава, щоб відмовитися від повістки.

Так, відмовитись від повістки можна, якщо у ній неправильні вказані дані або за умови, що її вручає неуповноважена для цього особа. До речі, повістку не має право видавати представник ТРО чи поліції, а лише особа, уповноважена військкоматом.

Юрист зазначив, що також відмовитися від повістки можна, якщо на ній немає печатки військкомату або підпису військового комісара. До слова, якщо у заповнені повістки було виявлено помилку і ви відмовляєтеся від підписання, співробітник військкомату має скласти акт про відмову від отримання у присутності свідків.

Повістка має містити такі дані:

ПІБ;

рік народження та адресу призовника;

місце роботи;

вид повістки;

дату, час та адресу, коли й куди необхідно з’явитися;

назву органу, печатку, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника військкомату.

Чи карають за відмову від повістки

Юрист наголосив, що відповідальності за відмову від повістки з поважних причин не передбачено. Але штраф можуть виписати тоді, коли особа порушила правила військового обліку.

Так, після відмови та складання акту, справу передають на розгляд керівникам центру комплектування, який може стягнути штраф від 850 до 1 700 гривень.

Чи можуть примусово доставити до пункту призову

Будь-які дії примусового характеру щодо утримання військовозобов'язаного – є незаконними та законодавством не передбачені. Тож випадки затримання особи можливі лише поліцією при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення.