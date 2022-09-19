Прибуття особи до призовного пункту покладається на військовозобов’язаного. Це передбачено чинним законодавством.

Важливо Чи є перелік призовників, яким видають повістки

Чи можуть примусово доставити до пункту призову

Будь-які дії примусового характеру щодо утримання особи – є незаконними та законодавством не передбачені.

Випадки затримання особи можливі лише поліцією при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення, та безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні.

Чи можна відмовитись від отримання повістки

Якщо військовозобов'язаному принесли повістку, то він має право від неї відмовитися. У такому випадку громадянин України на вручення повістки має скласти акт про відмову від отримання і вказати мінімум двох свідків, які можуть підтвердити факт та причину відмови.

Якщо військовозобов'язаний отримав повістку, розписався за неї, то тоді він має відвідати центр комплектування. В іншому випадку його можуть притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

До речі – Веніславський розповів, що означає бронювання військовозобов'язаних: дивіться відео