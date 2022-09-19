Будь-який українець, незалежно від того, до якої черги мобілізації він належить, може отримати повістку. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

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Чи є перелік призовників, яким видають повістки

За словами Горбача, військкомати можуть видати повістку будь-якій людині, незалежно від того, придатна вона до служби в армії, або не придатна. Роздача повісток на пляжах, ринках, в чергах і так далі не є чимось незаконним та цілком вкладається в логіку мобілізаційних заходів.

Якщо за моїми словами хтось зрозумів, що є якісь розмежовані черги, то їх немає. Спочатку мобілізували резервістів. Потім - інші категорії. Взагалі є таке поняття як черги. Але його можна було б застосовувати, якби була якась підготовка, а тут підготовки немає, була розпочата неоголошена агресія, і тут жодних черг немає,

– заявив Горбач.

Крім того, закон не забороняє вручення повістки у будь-якому місці після встановлення особи. Їх можна видавати як за місцем проживання або роботи, так і на вулиці або блокпосту.

Штрафи за ігнорування повісток

Штраф за порушення правил військового обліку становить штраф від 850 до 1 700 гривень.

Якщо українець не з'явився за повісткою для уточнення облікових даних та отримував через це попередження від керівника РТЦК, то загрожує штраф від 5 100 до 8 500 гривень або ж проходження виправних робіт протягом року.

До речі, якщо українець ухиляється від призову, пройшовши медичну комісію та отримавши мобілізаційне розпорядження, то за це загрожує тюремний термін від 3 до 5 років.

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