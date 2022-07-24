При цьому на відмовника від повістки можуть скласти акт, за яким, найімовірніше, на призовника чекає адміністративна відповідальність. Про тонкощі вручення повісток, відмову від них та відповідальність за це розповів менеджер адвокатського об'єднання Артем Крикун-Труш.

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Чи є відмова від отримання повістки порушенням правил військового обліку

Сам факт відмови отримувати повістку не є порушенням правил військового обліку, тому відповідальності за це законодавчо не передбачено. Питання стосовно порушення правил можуть виникнути тоді, якщо від призову ухиляється внутрішньо переміщена особа.

Відмовитись отримувати повістку можна, втім через це існує висока ймовірність накладання штрафу. За словами Крикуна-Труша, під час вручення повістки представник центру комплектування ще не знає, чи порушуєте ви правила обліку, чи ні.

Якщо особа, що підлягає призову, виїхала на нове місце проживання, то вона зобов'язана знятися з обліку й стати на новий облік протягом семи днів. Якщо ж це ВПО з тимчасово окупованих територій, то вона повинна стати на військовий облік за новим місцем проживання незалежно від того, знялася вона з обліку вдома, чи ні – це часто неможливо унаслідок окупації та бойових дій.

Крім того, призовники повинні інформувати територіальний центр комплектування, до якого вони приписані, про зміни у житті – сімейний стан, місце праці, навчання тощо.

Якщо ви порушуєте ці правила обліку – підлягаєте адміністративній відповідальності. Втім, якщо ви не ВПО, а лише проїздом у певному населеному пункті, то притягнути вас до відповідальності за порушення правил військового обліку немає підстав,

– пояснив адвокат.

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Що буде, якщо відмовитись отримувати повістку

Після відмови отримати повістку, представники центру комплектування можуть скласти акт у присутності свідків, що фіксує інцидент. Особа, яка відмовилась отримувати повістку, при цьому не зобов'язана залишати підпис на документі чи вказувати там будь-яку інформацію самостійно.

Разом з тим вручати повістки уповноважені можуть будь-де. Інша справа, коли повістку починають виписувати прямо на місці, після перевірки документів особи.

Якщо ж вам намагаються вручити повістку у громадському місці, вписавши ваші дані у порожній бланк із підписом керівника центру комплектування, ви можете спробувати пояснити, що це – незаконно,

– порадив правозахисник.

Акт розглядатиме керівник територіального центру комплектування, який може стягнути з відмовника штраф. Разом з тим це рішення можна оскаржити у суді. Там ТЦК намагатиметься довести, що особа порушила правила військового обліку, проте, якщо позивач не є ВПО, ТЦК це буде зробити доволі складно.

Це пов'язано з тим, що військкомати не обмінюються інформацією між собою, тому представники центру комплектування, які планували вручити повістку, не можуть бути певними у тому, що людина не перебуває на військовому обліку або знялась з нього і не стала за новим місцем проживання,

– зауважив юрист.

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Яким може бути покарання за порушення

Стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає, що відповідальність за порушення правил військового обліку становить штраф від 850 до 1 700 гривень.

Якщо особа вже ухилялася від призову раніше (не з'явилася за повісткою для уточнення облікових даних) та отримувала через це попередження від керівника ТЦК, проти неї можуть застосувати статтю 337 Кримінального кодексу. У цьому випадку правопорушник може отримати штраф від 5 100 до 8 500 гривень або ж проходження виправних робіт протягом року.

Тюремний термін від 3 до 5 років передбачений у тому випадку, якщо особа ухилилась від призову, уточнивши облікові дані, пройшовши медичну комісію та отримавши мобілізаційне розпорядження, проте у визначений час не з'явилась у ТЦК.

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