Як в Україні карають за ухилення від мобілізації

Як наголосив адвокат юридичної компанії "Міллер" Юрій Мельник, вручення повістки на вулиці – законно, але виписувати їх прямо в громадському місці – ні. Втім, якщо цілеспрямовано ухилитися від мобілізації, то можна понести за це кримінальну відповідальність.

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Такий випадок трапився на Прикарпатті – 43-річного мешканця Надвірнянщини підозрюють в ухиленні від призову. Чоловік отримав повістку, але не прийшов у військкомат для мобілізації. При цьому його попереджали про відповідальність за неявку.

За даними слідства, чоловік отримав повістку і не з'явився на призовну ділянку для мобілізації до Збройних Сил України. При цьому військовозобов'язаний був попереджений про притягнення до відповідальності за неявку,

– йдеться у повідомленні.

Наразі йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статею 336 КК України про ухилення від призову на військову службу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Коли можна відмовитись від повістки:

коли у ній вказані неправильні паспортні дані,

коли вона заповнена з помилками.

Тоді складають акт про відмову у присутності свідків, а документ направляють у центр комплектування.

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