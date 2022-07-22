Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мобілізаційні плани розробляє Генштаб. Також він визначає черговість та обсяги призову військовозобов'язаних.

До теми Як військові реагують на скасування середнього заробітку мобілізованих

План мобілізації в кожній області розробляється окремо

У Міноборони уточнили, що план проведення мобілізації людських та транспортних ресурсів на території конкретної області розробляють на основі вихідних даних та висновків щодо оцінки мобілізаційної обстановки.

Вихідними даними для проведення планування є отримані від штабу оперативного командування наряди на комплектування особовим складом, а також дані можливостей місцевої економіки та наявності мобілізаційних ресурсів. Штабом оперативного командування враховується наявність мобілізаційних ресурсів у районах комплектації,

– мовиться в повідомленні.

До теми Мобілізація в Україні: скільки часу треба буде служити призовнику

Загальна мобілізація триватиме щонайменше до середини серпня

17 травня 2022 року президент України продовжив строк проведення загальної мобілізації на 90 діб, тож вона триватме до середини серпня.

Місце праці для мобілізованих до ЗСУ обов'язково мають зберегти. Також працівник має залишитись на тій самій посаді. Проте роботодавець вже не зобов'язаний платити середню зарплату мобілізованим.

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