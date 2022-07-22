Согласно Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мобилизационные планы разрабатывает Генштаб. Также он определяет очередность и объемы призыва военнообязанных.

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План мобилизации в каждой области разрабатывается раздельно

В Минобороны уточнили, что план проведения мобилизации человеческих и транспортных ресурсов на территории конкретной области разрабатывается на основе исходных данных и выводов по оценке мобилизационной обстановки.

Исходными данными для проведения планирования являются полученные от штаба оперативного командования наряды по комплектованию личным составом, а также данные возможностей местной экономики и наличия мобилизационных ресурсов. Штабом оперативного командования учитывается наличие мобилизационных ресурсов в районах комплектации,

– говорится в сообщении.

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Общая мобилизация продлится по меньшей мере до середины августа

17 мая 2022 года президент Украины продлил срок проведения общей мобилизации на 90 суток, поэтому она продлится до середины августа.

Место работы для мобилизованных в ВСУ обязательно должно сохранить. Также работник должен остаться на той же должности. Однако работодатель уже не обязан платить среднюю зарплату мобилизованным.

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