Что известно об отмене заработка мобилизованных

Верховная Рада внесла некоторые изменения в законы о трудовых отношениях. Согласно им вступят в действие новые правила в отношении мобилизованных работников.

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Согласно законопроекту, работодатель теперь не должен сохранять средний заработок тех работников, которых мобилизовали. Вместе с тем закон гарантирует, что работодатель сохранит их должность и действующее рабочее место, как это было ранее.

Как на это реагируют военные

Юрист по вопросам армии и военной службы Александр Золотухин рассказал 24 каналу, что настроения в ВСУ по этому поводу неоднозначны.

"Ведь работники, которых мобилизовали, надеялись на то, что эти гарантии будут сохранены. Но условия изменились, средний заработок забрали, и теперь за человеком сохраняется только рабочее место", – отметил юрист.

Александр Золотухин считает, что это может подорвать доверие к законодательным органам.

Настроения среди военных разные. Ведь на кадровых военнослужащих эти нормы не повлияли, но, по их словам, это было несправедливо, поскольку они выполняют такую же работу,

– сказал он.

Юрист объяснил, если брать, например, двух офицеров, то они получали примерно одинаковую зарплату, но у мобилизованного военного раньше еще была зарплата с основного места работы, а у кадрового военного – нет.

В то же время мобилизованные военные разочарованы таким решением Верховной Рады, потому что они рассчитывали на эти средства.

"Люди уже привыкли к этому заработку, а сейчас его забрали. Поэтому военные начали все чаще обращаться к работодателям с ходатайствами о выплате материальной помощи и тому подобное. Они ищут компромиссы", – сказал Златоухин.

Юрист заверил, что это решение Верховной Рады улучшило ситуацию в частных компаниях, выплачивавших зарплаты мобилизованным работникам.

"Ведь люди не работали, а зарплату получали. В это время за них работал кто-то другой. Поэтому работодатель фактически выплачивал две зарплаты. Это накладывало финансовые нагрузки на бизнес", – добавил он.

Златоухин об отмене средней зарплаты мобилизованных и реакции военных:



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