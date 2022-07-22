Що відомо про скасування заробітку мобілізованих

Верховна Рада внесла деякі зміни у закони про трудові відносини. Згідно з ними вступлять в дію нові правила щодо мобілізованих працівників.

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Згідно з із законопроєктом, роботодавець тепер не має зберігати середній заробіток тих працівників, яких мобілізували. Разом з тим закон гарантує, що роботодавець збереже їхню посаду та чинне робоче місце, як це було раніше.

Як на це реагують військові

Юрист з питань армії та військової служби Олександр Золотухін розповів 24 каналу, що настрої в ЗСУ з приводу цього неоднозначні.

"Адже працівники, яких мобілізували, сподівалися на те, що ці гарантії будуть збережені. Але умови змінилися, середній заробіток забрали, і тепер за людиною зберігається лише робоче місце", – зазначив юрист.

Олександр Золотухін вважає, що це може підірвати довіру до законодавчих органів.

Настрої серед військових різні. Адже на кадрових військовослужбовців ці норми не вплинули, але, за їх словами, це було несправедливо, оскільки вони виконують таку саму роботу,

– сказав він.

Юрист пояснив, якщо брати, до прикладу, двох офіцерів, то вони отримували приблизно однакову зарплату, але мобілізований військовий раніше ще мав зарплату з основного місця роботи, а кадровий військовий – ні.

Водночас мобілізовані військові розчаровані таким рішенням Верховної Ради, бо вони розраховували на ці кошти.

"Люди вже звикли до цього заробітку, а зараз його забрали. Тому військові почали все частіше звертатися до роботодавців з клопотаннями про виплату матеріальної допомоги тощо. Вони шукають компроміси", – сказав Золотоухін.

Юрист запевнив, що це рішення Верховної Ради покращило ситуацію у приватних компаніях, які виплачули зарплати мобілізованим працівникам.

"Адже люди не працювали, а зарплату отримували. В цей час за них працював хтось інший. Тому роботодавець фактично виплачував дві зарплати. Це накладало фінансові навантаження на бізнес", – додав він.

Золотоухін про скасування середньої зарплати мобілізованих та реакцію військових:



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