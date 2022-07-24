Відразу ж обмовимось, що в деяких випадках відмова від повістки може бути законною. Але що ж робити, якщо відповідний документ вам не вручали? Розберімось, чи необхідно самостійно вирушати до військкомату.

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Йти чи не йти до військкомату

Оперативний черговий Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролив світло на це питання. Він зауважив, що від початку запровадження воєнного стану кожен чоловік повинен був з'явитись до військкомату.

Підкреслимо, мовиться лише про військовозобов'язаних. А зробити це необхідно було упродовж 10 днів. Оскільки уже 151 день війни, то ті, хто підпадає під цю категорію, але досі не навідався до військкомату, зобов'язаний це зробити. Навіть у випадку, якщо повістку їм не вручали.

Якщо ж чоловік не прийшов у військкомат, його можуть записати у списки ухильників. Але якщо військовозобов'язаний добровільно прийшов, навіть без повістки, жодної відповідальності не буде,

– наголосив він.

Важливо! Якщо ви змінюєте своє місце перебування, то необхідно повідомити начальника військкомату за місцем своєї реєстрації.

Зауважимо, що в Україні вже карають тих, хто ухиляється від мобілізації. Так, у прокуратурі наочно продемонстрували, що очікує на тих, хто намагається уникнути призову.

Загрожує кримінальна відповідальність

Наприклад, на Прикарпатті на 43-річного мешканця Надвірнянщини очікують неабиякі проблеми. Йому оголосили про підозру в ухиленні від призову. А все тому, що він хоч і отримав повістку, та не прийшов до військкомату. Зауважимо, що його попереджали про те, що на нього очікує відповідальність у разі неявки.

Правоохоронці вже оголосили йому про підозру. Його звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України, яка стосується ухилення від призову на військову службу. Тож на чоловіка очікує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

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