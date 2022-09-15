Під час мобілізації на військову службу призивають врученням повісток. Після отримання документа необхідно з'явитися до військкомату, інформує 24 канал.
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Що таке мобілізаційне розпорядження
Повістки, які виписують в Україні, бувають кількох видів. Серед них є мобілізаційне розпорядження. Це повістка, яку вручають військовозобов’язаному після проходження медкомісії, якщо його визнали придатним до служби.
Такий припис зобов’язує з’явитися на призовний збірний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації – загальної або часткової.
Які є види повісток
- повістка про уточнення облікових даних;
- повістка про проходження військово-лікарської комісії (ВКЛ);
- повістка – призов на строкову військову службу;
- мобілізаційне розпорядження після того, як пройшли ВКЛ.
Як карається ігнорування повістки
Як стверджує менеджер адвокатського об'єднання Артем Крикун-Труш, відповідальність за порушення правил військового обліку становить штраф від 850 до 1 700 гривень.
Якщо людина вже ухилялася від призову раніше (не з'явилася за повісткою для уточнення облікових даних) та отримувала через це попередження від керівника РТЦК, вона може отримати штраф від 5 100 до 8 500 гривень або ж проходження виправних робіт протягом року.
Тюремний термін від 3 до 5 років передбачений у тому випадку, якщо особа ухилилась від призову, уточнивши облікові дані, пройшовши медичну комісію та отримавши мобілізаційне розпорядження, проте у визначений час не з'явилась у РТЦК.
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