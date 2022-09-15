Під час мобілізації на військову службу призивають врученням повісток. Після отримання документа необхідно з'явитися до військкомату, інформує 24 канал.

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Що таке мобілізаційне розпорядження

Повістки, які виписують в Україні, бувають кількох видів. Серед них є мобілізаційне розпорядження. Це повістка, яку вручають військовозобов’язаному після проходження медкомісії, якщо його визнали придатним до служби.

Такий припис зобов’язує з’явитися на призовний збірний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації – загальної або часткової.

Які є види повісток

повістка про уточнення облікових даних;

повістка про проходження військово-лікарської комісії (ВКЛ);

повістка – призов на строкову військову службу;

мобілізаційне розпорядження після того, як пройшли ВКЛ.

Як карається ігнорування повістки

Як стверджує менеджер адвокатського об'єднання Артем Крикун-Труш, відповідальність за порушення правил військового обліку становить штраф від 850 до 1 700 гривень.

Якщо людина вже ухилялася від призову раніше (не з'явилася за повісткою для уточнення облікових даних) та отримувала через це попередження від керівника РТЦК, вона може отримати штраф від 5 100 до 8 500 гривень або ж проходження виправних робіт протягом року.

Тюремний термін від 3 до 5 років передбачений у тому випадку, якщо особа ухилилась від призову, уточнивши облікові дані, пройшовши медичну комісію та отримавши мобілізаційне розпорядження, проте у визначений час не з'явилась у РТЦК.

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