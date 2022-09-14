Так, повістка, яку "видали" електронною поштою чи телефоном, не вважається врученою. Про це повідомила адвокатка Юлія Міхай-Седова.

Зверніть увагу Чи можна відмовитись від отримання повістки

Які є види повісток

повістка про уточнення облікових даних;

повістка про проходження військово-лікарської комісії (ВКЛ);

повістка – призов на строкову військову службу;

мобілізаційне розпорядження після того, як пройшли ВКЛ.

Хто має право вручати повістки

органи місцевого самоврядування;

управителі багатоквартирних будинків;

керівники підприємств, установ, організацій;

керівники закладів освіти;

посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП).

До речі, отримавши повістку, особа має право прийняти її та відмовитись. У випадку відмови має бути складений акт. Цей документ мають підписати уповноваженими представники, які вручали повістку, та два свідки.

Адвокатка розповіла, що у повістці має бути вказане прізвище, ім’я, по батькові керівника певного ТЦКСП, який її підписав. Вона радить перевірити в інтернеті, чи дійсно вказаний підписант є керівником такого центру. Також необхідно знати, що в повістці ваші ПІБ та адреса вписані без помилок.

Крім того, спеціальність, яка вказана у військовому квитку, також має відповідати спеціальності, вказаній в повістці. Там теж має бути зазначено:

Вид повістки,

дата,

час,

місце, куди ви маєте прибути,

документи, які потрібно мати при собі.

Також повістка має бути скріплена печаткою та підписана військовим комісаром.

Якщо в повістці, що вручається є будь-які з вищевказаних порушень, то цей факт доцільно зафіксувати на відео/фото – для використання надалі як доказів встановлених порушень,

– зазначила адвокатка.

Як карається ігнорування повістки

Як стверджує менеджер адвокатського об'єднання Артем Крикун-Труш, відповідальність за порушення правил військового обліку становить штраф від 850 до 1 700 гривень.

Якщо людина вже ухилялася від призову раніше (не з'явилася за повісткою для уточнення облікових даних) та отримувала через це попередження від керівника РТЦК, вона може отримати штраф від 5 100 до 8 500 гривень або ж проходження виправних робіт протягом року.

Тюремний термін від 3 до 5 років передбачений у тому випадку, якщо особа ухилилась від призову, уточнивши облікові дані, пройшовши медичну комісію та отримавши мобілізаційне розпорядження, проте у визначений час не з'явилась у РТЦК.

Варто переглянути – Що треба знати про вручення повісток в Україні: дивіться відео