Так, повістка, яку "видали" електронною поштою чи телефоном, не вважається врученою. Про це повідомила адвокатка Юлія Міхай-Седова.
Зверніть увагу Чи можна відмовитись від отримання повістки
Які є види повісток
- повістка про уточнення облікових даних;
- повістка про проходження військово-лікарської комісії (ВКЛ);
- повістка – призов на строкову військову службу;
- мобілізаційне розпорядження після того, як пройшли ВКЛ.
Хто має право вручати повістки
- органи місцевого самоврядування;
- управителі багатоквартирних будинків;
- керівники підприємств, установ, організацій;
- керівники закладів освіти;
- посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП).
До речі, отримавши повістку, особа має право прийняти її та відмовитись. У випадку відмови має бути складений акт. Цей документ мають підписати уповноваженими представники, які вручали повістку, та два свідки.
Адвокатка розповіла, що у повістці має бути вказане прізвище, ім’я, по батькові керівника певного ТЦКСП, який її підписав. Вона радить перевірити в інтернеті, чи дійсно вказаний підписант є керівником такого центру. Також необхідно знати, що в повістці ваші ПІБ та адреса вписані без помилок.
Крім того, спеціальність, яка вказана у військовому квитку, також має відповідати спеціальності, вказаній в повістці. Там теж має бути зазначено:
- Вид повістки,
- дата,
- час,
- місце, куди ви маєте прибути,
- документи, які потрібно мати при собі.
Також повістка має бути скріплена печаткою та підписана військовим комісаром.
Якщо в повістці, що вручається є будь-які з вищевказаних порушень, то цей факт доцільно зафіксувати на відео/фото – для використання надалі як доказів встановлених порушень,
– зазначила адвокатка.
Як карається ігнорування повістки
Як стверджує менеджер адвокатського об'єднання Артем Крикун-Труш, відповідальність за порушення правил військового обліку становить штраф від 850 до 1 700 гривень.
Якщо людина вже ухилялася від призову раніше (не з'явилася за повісткою для уточнення облікових даних) та отримувала через це попередження від керівника РТЦК, вона може отримати штраф від 5 100 до 8 500 гривень або ж проходження виправних робіт протягом року.
Тюремний термін від 3 до 5 років передбачений у тому випадку, якщо особа ухилилась від призову, уточнивши облікові дані, пройшовши медичну комісію та отримавши мобілізаційне розпорядження, проте у визначений час не з'явилась у РТЦК.
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