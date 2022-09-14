Так, повестка, которую "выдали" по электронной почте или по телефону, не считается врученной. Об этом сообщила адвокат Юлия Михай-Седова.

Обратите внимание Можно ли отказаться от получения повестки

Какие виды повесток

повестка об уточнении учетных данных;

повестка о прохождении военно-врачебной комиссии (ВВК);

повестка – призыв на срочную военную службу;

мобилизационное распоряжение после того, как прошли ВВК.

Кто имеет право вручать повестки

органы местного самоуправления;

управляющие многоквартирных домов;

руководители предприятий, учреждений, организаций;

руководители учебных заведений;

должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП).

Кстати, получив повестку, лицо имеет право принять его и отказаться. В случае отказа должен быть составлен акт. Этот документ должны подписать уполномоченными представители, которые вручали повестку, и два свидетеля.

Адвокат рассказала, что в повестке должна быть указана фамилия, имя, отчество руководителя определенного ТЦКСП, который ее подписал. Она советует проверить в интернете, действительно ли указанный подписант является руководителем такого центра. Также необходимо знать, что в повестке ваши ФИО и адрес вписаны без ошибок.

Кроме того, специальность, указанная в военном билете, также должна соответствовать специальности, указанной в повестке. Там тоже должно быть указано:

Вид повестки,

дата,

время,

место, куда вы должны прибыть,

документы, которые необходимо иметь при себе.

Также повестка должна быть скреплена печатью и подписана военным комиссаром.

Если в повестке, которая вручается, есть какие-либо из вышеуказанных нарушений, то этот факт целесообразно зафиксировать на видео/фото – для использования в дальнейшем в качестве доказательств установленных нарушений,

– отметила адвокат.

Как наказывается игнорирование повестки

Как утверждает менеджер адвокатского объединения Артем Крикун-Труш, ответственность за нарушение правил военного учета составляет штраф от 850 до 1700 гривен.

Если человек уже уклонялся от призыва ранее (не явился по повестке для уточнения учетных данных) и получал из-за этого предупреждение от руководителя РТЦК, он может получить штраф от 5 100 до 8 500 гривен или прохождение исправительных работ в течение года.

Тюремный срок от 3 до 5 лет предусмотрен в том случае, если лицо уклонилось от призыва, уточнив учетные данные, пройдя медицинскую комиссию и получив мобилизационное распоряжение, однако в определенное время не явилось в РТЦК.

Что нужно знать о вручении повесток в Украине: смотрите видео