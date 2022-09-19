Любой украинец, независимо от того, к какой очереди мобилизации он принадлежит, может получить повестку. Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Важно Мобилизационное распоряжение: что значит этот вид повестки

Есть ли список призывников, которым выдают повестки

По словам Горбача, военкоматы могут выдать повестку любому человеку, независимо от того, пригоден ли он к службе в армии, или не пригоден. Раздача повесток на пляжах, рынках, в очередях и так далее не является чем-то незаконным и целиком укладывается в логику мобилизационных мероприятий.

Если по моим словам кто-то понял, что есть разграниченные очереди, то их нет. Сначала мобилизовали резервистов. Затем – другие категории. Вообще есть такое понятие как очереди. Но его можно было бы применять, если бы была какая-то подготовка, а здесь подготовки нет, была начата необъявленная агрессия, и здесь никаких очередей нет,

– заявил Горбач.

Кроме того, закон не запрещает вручение повестки в любом месте после установления личности. Их можно выдавать как по месту жительства или работы, так и на улице или блокпосту.

Штрафы за игнорирование повесток

Штраф за нарушение правил военного учета составляет штраф от 850 до 1 700 гривен.

Если украинец не явился за повесткой для уточнения учетных данных и получал из-за этого предупреждение от руководителя РТЦК, то грозит штраф от 5 100 до 8 500 гривен или прохождение исправительных работ в течение года.

Кстати, если украинец уклоняется от призыва, пройдя медицинскую комиссию и получив мобилизационное распоряжение, за это грозит тюремный срок от 3 до 5 лет.

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