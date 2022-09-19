Прибытие лица в призывный пункт возлагается на военнообязанного. Это предусмотрено действующим законодательством.
Важно Есть ли список призывников, которым выдают повестки
Могут ли принудительно доставить в пункт призыва
Любые действия принудительного характера по удержанию лица – являются незаконными и законодательством не предусмотрены.
Случаи задержания лица возможны только полицией при совершении или покушении на совершение уголовного преступления, или непосредственно после совершения уголовного преступления, или во время непрерывного преследования лица, подозреваемого в его совершении.
Можно ли отказаться от получения повестки
Если военнообязанному принесли повестку, он имеет право от нее отказаться. В таком случае гражданин Украины на вручение повестки должен составить акт об отказе от получения и указать минимум двух свидетелей, которые могут подтвердить факт и причину отказа.
Если военнообязанный получил повестку, расписался за нее, тогда он должен посетить центр комплектования. В противном случае его могут привлечь к административной или уголовной ответственности.
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