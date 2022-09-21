Для отказа в получении повестки следует иметь конкретные причины. Об этом заявил юрист Ростислав Кравец.

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В каких случаях можно отказаться от повестки

По словам Кравца, нужно тщательно ознакомиться и внимательно перечитать повестку, которую вам вручают. Если в ней ошибка, то это основание, чтобы отказаться от повестки.

Так, отказаться от повестки можно, если в ней неверно указаны данные или при условии, что ее вручает неуполномоченное для этого лицо. Кстати, повестку не имеет право выдавать представитель ТрО или полиции, а только лицо, уполномоченное военкоматом.

Юрист отметил, что также отказаться от повестки можно, если на ней нет печати военкомата или подписи военного комиссара. К слову, если в заполненных повестках была обнаружена ошибка и вы отказываетесь подписать, сотрудник военкомата должен составить акт об отказе от получения в присутствии свидетелей.

Повестка должна содержать следующие данные:

ФИО;

год рождения и адрес призывника;

место работы;

вид повестки;

дату, время и адрес, когда и куда нужно явиться;

название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя военкомата.

Наказывают ли за отказ от повестки

Юрист подчеркнул, что ответственность за отказ от повестки по уважительным причинам не предусмотрена. Но штраф могут выписать тогда, когда лицо нарушило правила воинского учета.

Так, после отказа и составления акта дело передают на рассмотрение руководителям центра комплектования, который может взыскать штраф от 850 до 1 700 гривен.

Могут ли принудительно доставить в пункт призыва

Любые действия принудительного характера относительно содержания военнообязанного – незаконны и законодательством не предусмотрены. Так что случаи задержания лица возможны только полицией при совершении или покушении на совершение уголовного правонарушения.