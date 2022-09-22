В частности это касается мужчин, которые временно не пригодны к военной службе. Об этом заявили в Одесском окружном административном суде.

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Дело в том, что на днях судьи Одесского окружного суда рассматривали дело мужчины, который временно непригоден к военной службе. Несмотря на это, пограничники отказались выпускать его за границу. В то же время мужчина во время пересечения границы имел все необходимые документы:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу,

удостоверение о приписке к призывному участку,

заключение врача офтальмолога.

Суд постановил, что в этом случае у пограничников не было законных оснований отказывать мужчине в выезде за пределы Украины.

Выезд временно непригодных к службе: что говорит закон

Согласно действующему законодательству, выезд мужчины за пределы Украины, который временно непригоден к военной службе, разрешается при наличии подтверждающих документов, в частности заключению военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев.

В каких случаях можно отказаться от повестки

Юрист Ростислав Кравец объяснил, что нужно тщательно ознакомиться и внимательно перечитать повестку, которую вам вручают. Если в нем есть ошибка, то это основание, чтобы отказаться от повестки.

Он отметил, что также отказаться от повестки можно, если на ней нет печати военкомата или подписи военного комиссара. К слову, если в заполненных повестках была обнаружена ошибка и вы отказываетесь от подписания, сотрудник военкомата должен составить акт об отказе от получения в присутствии свидетелей.

Повестка должна содержать следующие данные:

ФИО;

год рождения и адрес призывника;

место работы;

вид повестки;

дату, время и адрес, когда и куда нужно явиться;

название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя военкомата.

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