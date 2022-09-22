В частности это касается мужчин, которые временно не пригодны к военной службе. Об этом заявили в Одесском окружном административном суде.
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Дело в том, что на днях судьи Одесского окружного суда рассматривали дело мужчины, который временно непригоден к военной службе. Несмотря на это, пограничники отказались выпускать его за границу. В то же время мужчина во время пересечения границы имел все необходимые документы:
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу,
- удостоверение о приписке к призывному участку,
- заключение врача офтальмолога.
Суд постановил, что в этом случае у пограничников не было законных оснований отказывать мужчине в выезде за пределы Украины.
Выезд временно непригодных к службе: что говорит закон
Согласно действующему законодательству, выезд мужчины за пределы Украины, который временно непригоден к военной службе, разрешается при наличии подтверждающих документов, в частности заключению военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев.
В каких случаях можно отказаться от повестки
Юрист Ростислав Кравец объяснил, что нужно тщательно ознакомиться и внимательно перечитать повестку, которую вам вручают. Если в нем есть ошибка, то это основание, чтобы отказаться от повестки.
Он отметил, что также отказаться от повестки можно, если на ней нет печати военкомата или подписи военного комиссара. К слову, если в заполненных повестках была обнаружена ошибка и вы отказываетесь от подписания, сотрудник военкомата должен составить акт об отказе от получения в присутствии свидетелей.
Повестка должна содержать следующие данные:
- ФИО;
- год рождения и адрес призывника;
- место работы;
- вид повестки;
- дату, время и адрес, когда и куда нужно явиться;
- название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя военкомата.
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