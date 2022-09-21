Хоча у реальності ця цифра вже становить 55 110 окупантів. Тож як тоді вирахували, що їм потрібно саме ще кількасот тисяч – про це 24 каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик Роман Світан.

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За його словами, війна – це математика. Тому російські військові порахували кількість війська, яке вони можуть поставити у стрій. А також скільки тих, кого українська армія відправила "на концерт до кобзона" – приблизно по роті на день, наголосив експерт. Відтак за 3 – 5 днів утилізовують цілий батальйон.

Тому їм терміново потрібно поставити у стрій певну кількість військ, яку вони хочуть бачити на передовій,

– пояснив Світан.

Проблема номер два – контрактники

Друга проблема, яка є в росіян, це контрактники, у яких спливає термін служби. Тож вже невдовзі ледь не третина військ, які зараз перебувають в Україні, не захочуть далі воювати та продовжувати контракти.

"Саме тому потрібен був механізм, щоб змусити їх залишитись на фронті до завершення війни. Тому в указі путіна є пункт, у якому мовиться, що чинні контракти завершаться лише після мобілізації. Це говорить про те, що ті військовослужбовці – заручники. Вони на це не розраховували", – додав експерт.

Чи вдасться набрати стільки "м'яса" і коли

Разом з тим, швидкість набору нового "м'яса" через мобілізацію – також обмежена. Є певні нормативи, щоб поставити у стрій певну кількість особового складу на певні напрямки.

Тому, я думаю, що впродовж декількох місяців – мінімум 3, максимум 6 – росіяни справді можуть мобілізувати якусь кількість військ. Не знаю, чи вдасться 300 тисяч, але половину – цілком можливо вдасться набрати до початку 2023 року. Найпершими потраплять під "часткову" мобілізацію – мешканці Криму,

– додав Світан.

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