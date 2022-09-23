У середу, 21 вересня, українські студенти, яких не випускають на навчання за кордон, влаштували акцію протесту на КПП "Шегині". Зібрались кілька десятків тих, кого не випустили за кордон.

До теми Виїзд студентів за кордон: кого не випускають з України та що хоче змінити Залужний

Студенти будуть протестувати далі

На акцію покликали журналістів. Студенти хочуть максимального розголосу цієї проблеми. Адже навчальний рік в іноземних вузах стартував, а вони не можуть його почати.

Студенти також мають намір повторити протест. Деякі штурмують КПП вже в 8-й раз. У студентських пабліках усіх бажаючих активно просять підтримати акцію на КПП.

Що кажуть прикордонники

Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону розповів, що студенти дійсно за законом не підпадають під мобілізацію.

Але відповідно до правил перетину кордону, які затверджені постановою уряду номер 57, категорія студентів також не підпадає під пропуск. Мова йде про чоловіків-громадян України від 18 до 60 років. Оскільки загалом для них заборонений перетин кордону, а постанова Кабміну аргументує ті виключення, кому все таки можна перетинати кордон в час воєнного стану,

– пояснив Демченко.

За його словами, студенти під ці виключення не потрапляють. Щоб їх випустили мають внести зміни до порядку перетину кордону. Мають бути прописані запобіжники, кому все таки з категорій студентів можна перетинати кордон.

Чому студентам неможливо виїхати

Відповідно до закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" здобувачі професійної вищої та вищої освіти, тобто студенти, аспіранти, аспіранти-стажери, які навчаються на денній або дуальній формі навчання не підпадають під призов. Але закордон можуть виїххати ті, хто вчиться в іноземних вишах.

Але згодом в ДПСУ наголосили, що під час дії воєнного стану в Україні українські чоловіки-студенти, котрі здобувають освіту в іноземних вишах, не матимуть можливості покидати країну. Військове керівництво країни відповідний дозвіл скасувало ще 14 вересня. Обмеження ввели через масову підробку документів, якими намагалися скористатися студенти-чоловіки.

Розширювати список чоловіків, які можуть виїхати, не планують: дивіться відео