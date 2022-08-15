Станом на зараз існують певні труднощі в питанні перетину кордону військовозобов'язаними, які є студентами, аспірантами чи докторами. Причиною цього є те, що лише 1 категорія студентів має право на виїзд закордон.

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Хто зараз має право на виїзд

Поки звернення генерала Валерія Залужного не розглянули, не всі студенти мають право на виїзд закордон.

Студенти та аспіранти українських вишів звільнені від військової служби, якщо вони навчаються на денній або дуальній формі навчання. Однак права на виїзд закордон вони не мають.

Водночас студенти та аспіранти іноземних вишів так само звільнені від служби, але можуть виїхати закордон лише за однієї умови – якщо вони вступили до навчального закладу ще до оголошення мобілізації.

Для того, аби виїхати закордон, студентам та аспірантам іноземних вишів потрібно мати:

студентський квиток або студентську візу;

перекладені та нотаріально завірені документів про навчання у закордонному виші;

військово-облікові документи з записом щодо надання їм відстрочки від призову;

довідку, видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон.

Чому виникають проблеми з перетином кордону

Нардепка від "Слуги народ" Юлія Грішина пояснила, що на початку вторгнення росії в Україну, закордон не могли виїхати ні студенти українських вишів, ні іноземних. Однак у березні після численних звернень закордон дозволили виїжджати тим, хто до мобілізації вже навчався в іноземних вишах. Військкомати отримали розпорядження надавати таким громадянам відстрочку та дозвіл на перетин кордону.

Однак згодом виявилася велика кількість тих, хто втупив після початку мобілізації й не повинен був отримувати дозволу на кордону.

Крім того, було чимало випадків, коли військовозобов'язані намагалися покинути країну на підставі підроблених документів про навчання закордоном.

Тому у разі врахування прохання Валерія Залужного, усі студенти та аспіранти денної або дуальної форми навчання матимуть право на виїзд закордон.

Чи стосується прохання Залужного лише студентів

Юлія Грішина повідомила, що мова йде про тих, хто звільнений від мобілізації або має відстрочку. Тому з цього можна зробити висновки, що головнокомандувач пропонує дозволити виїзд закордон усім, хто не підлягає призову або має відстрочку, тобто мова йде про:

заброньованих на період мобілізації працівників;

осіб з інвалідністю або тих, хто за висновком військово-лікарської комісії визнаний непридатним за станом здоров'я до 6 місяців;

тих, на чиєму утриманні 3 або більше дітей;

жінок та чоловіків, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років або на їхньому утриманні перебуває повнолітня дитина з інвалідністю І або ІІ групи;

тих, хто виховує дитину, яка має важкі захворювання;

тих, хто виховує дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 18 років;

осіб, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною / чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини / чоловіка;

опікунів особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

осіб, зайнятих постійним доглядом за особою з інвалідністю І чи ІІ групи;

народних депутатів України чи АР Крим;

працівників органів військового управління.

Крім того, під мобілізацію не підпадають здобувачі вищої, фахової передвищої освіти на денній або дуальній формі навчання, наукові співробітники та ті, чиї родичі загинули або зникли безвісти під час військової служби від початку російської агресії з 2014 року.

Нагадаємо, що Юлія Грішина 12 лютого повідомила про те, що Валерій Залужний звернувся до Міністерства оборони з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

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