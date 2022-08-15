По состоянию на сейчас существуют определенные трудности в вопросе пересечения границы военнообязанными, которые являются студентами, аспирантами или докторами. Причиной этого является то, что только 1 категория студентов имеет право на выезд за границу.

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Кто сейчас имеет право на выезд

Пока обращение генерала Валерия Залужного не рассмотрели, не все студенты имеют право на выезд за границу.

Студенты и аспиранты вузов освобождены от военной службы, если они учатся на дневной или дуальной форме обучения. Однако права на выезд за границу они не имеют.

В то же время студенты и аспиранты иностранных вузов так же освобождены от службы, но могут выехать за границу только при одном условии – если они поступили в учебное заведение еще до объявления мобилизации.

Для того, чтобы выехать за границу, студентам и аспирантам иностранных вузов нужно иметь:

студенческий билет или студенческую визу;

переведенные и нотариально заверенные документы об обучении в зарубежном вузе;

военно-учетные документы с записью о предоставлении им отсрочки от призыва;

справку, выданную территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу.

Почему возникают проблемы с пересечением границы

Нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина пояснила, что в начале вторжения россии в Украину, за границу не могли выехать ни студенты украинских вузов, ни иностранных. Однако в марте после многочисленных обращений за границу разрешили выезжать тем, кто до мобилизации уже учился в иностранных вузах. Военкоматы получили распоряжение предоставлять таким гражданам отсрочку и разрешение на пересечение границы.

Однако впоследствии оказалось большое количество тех, кто поступил после начала мобилизации и не должен был получать разрешения на пересечение границы.

Кроме того, было немало случаев, когда военнообязанные пытались покинуть страну на основании поддельных документов об обучении за границей.

Поэтому в случае учета просьбы Валерия Залужного, все студенты и аспиранты дневной или дуальной формы обучения будут иметь право на выезд за границу.

Касается ли просьба Залужного только студентов

Юлия Гришина сообщила, что речь идет о тех, кто освобожден от мобилизации или имеет отсрочку. Поэтому из этого можно сделать выводы, что главнокомандующий предлагает разрешить выезд за границу всем, кто не подлежит призыву или имеет отсрочку, то есть речь идет о:

забронированных на период мобилизации работниках;

лицах с инвалидностью или тех, кто по заключению военно-врачебной комиссии признан непригодным по состоянию здоровья до 6 месяцев;

тех, на чьем иждивении 3 или более детей;

женщинах и мужчинах, опекунах, попечителях, приемных родителях, родителях-воспитателях, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или на их иждивении находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

тех, кто воспитывает ребенка, имеющего тяжелые заболевания;

тех, кто воспитывает детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки в возрасте до 18 лет;

лицах, которые заняты постоянным уходом за больной женой / мужем, ребенком, а также родителями своими или жены / мужа;

опекунах лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным;

лицах, занятых постоянным уходом за лицом с инвалидностью І или II группы;

народных депутатах Украины или АР Крым;

работниках органов военного управления.

Кроме того, под мобилизацию не подпадают соискатели высшего, профессионального предвысшего образования на дневной или дуальной форме обучения, научные сотрудники и те, чьи родственники погибли или пропали без вести во время военной службы с начала российской агрессии с 2014 года.

Напомним, что Юлия Гришина 12 февраля сообщила о том, что Валерий Залужный обратился в Министерство обороны с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период.

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