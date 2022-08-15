В предыдущий раз парламент продлил военное положение до 23 августа. Очередное продление военного положения поддержали 328 народных депутатов.

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Почему военное положение и мобилизацию продолжают на 90 дней

В Украине второй раз за время полномасштабной войны продлили военное положение не на 30 дней, а сразу на 90. Дело в том, что это предельно возможный период продления военного положения, но количество продлений не ограничено.

Еще в мае, когда президент Владимир Зеленский впервые предложил продлить военное положение на 90 дней, нардеп Федор Вениславский пояснил, что у такого решения есть несколько аспектов. Прежде всего – наступление требует значительно больше времени, чем оборона.

Еще есть юридический аспект. Он заключается в том, что о каждом продлении военного положения представители Украины в ООН должны докладывать генсеку организации, поскольку этот режим предусматривает ограничение некоторых конституционных прав и свобод граждан. Соответственно теперь нашим представителям не нужно докладывать в ООН ежемесячно.

Мобилизация же сейчас необходима для укомплектования Вооруженных Сил Украины и для ротации тех, кто сейчас защищает наше государство на фронте. Соответственно, если идут боевые действия, то и призыв тоже должен продолжаться.

Важно! Режим военного положения и мобилизация могут быть досрочно прекращены, если боевые действия на территории Украины завершатся раньше, чем закончится их срок.

Военное положение и мобилизация в Украине

После полномасштабного вторжения россии в Украину, утром 24 февраля на территории нашего государства был введен режим военного положения и объявлено о всеобщей мобилизации на 30 суток.

В марте военное положение и мобилизацию снова продлили на 30 суток и к аналогичному шагу прибегли в апреле.

В мае по представлению президента Владимира Зеленского военное положение продлили сразу почти до конца лета – до 23 августа.

12 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об очередном продлении военного положения и мобилизации.

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