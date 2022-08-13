Кроме того, россия должна понести ответственность за свои жестокие и позорные преступления. Об этом в твиттере написал советник главы ОП Михаил Подоляк.
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Война должна закончиться освобождением Крыма
россия начала войну против Украины и мира в 2014 году с нахального захвата Крыма. Очевидно, что эта война должна закончиться именно освобождением Крыма,
– говорится в сообщении.
Советник председателя ОП добавляет, что вместе с тем, все инициаторы так называемой спецоперации должны быть юридически наказаны. По словам Подоляка, их имена записаны в протоколе совбеза россии от 21 февраля.
Представитель ОП отмечает, что вышеуказанное – единственный выход. Все остальные решения будут "хождением вокруг".
Подоляк рассказал, почему переговоры с россией пока невозможны
Михаил Подоляк заявил, что о переговорах с россией пока не может быть речи. оккупанты часто внушают мнение о том, что нужно заставить Украину сесть за стол переговоров. На самом деле у них есть не одна выгода.
Последствиями переговоров может стать то, что:
- россия будет считать, что победила.
- страна-агрессор будет провоцировать и угрожать Украине обострением или следующим этапом войны;
- россия не откажется от планов по оккупации всей Черноморской акватории.
- Украина останется без денег, ведь никто не будет инвестировать в государство, которое "застряло" в полномасштабной войне.
- украинцы не будут возвращаться домой, потому что в любой момент могут начаться обстрелы.
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