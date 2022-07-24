Відповідно до закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" здобувачі професійної вищої та вищої освіти, тобто студенти, аспіранти, аспіранти-стажери, які навчаються на денній або дуальній формі навчання не підпадають під призов. Однак це не означає, що всі студенти, які є військовозобов'язаними, можуть виїхати закордон.

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Які категорії студентів можуть виїхати закордон під час воєнного стану

Уряд вніс зміни до закону про правила перетину кордону, тому тепер не всі студенти, які є військовозобов'язаними, можуть виїхати з України.

Відповідно до нових норм законодавства, виїхати можуть лише ті студенти, які здобувають освіту в закордонних вишах і мають відповідне підтвердження – довідку з навчального закладу, студентський квиток, виклик чи запрошення на навчання або посвідку на тимчасове проживання в іноземній країні у зв'язку із навчанням.

Однак потрібно зауважити, що якщо документ, який доводить факт навчання в закордонному виші, написаний іноземною мовою, їх необхідно перекласти українською мовою. Переклад повинен бути засвідченим нотаріально та мати підпис перекладача.

Чи мають право на відстрочку випускники бакалаврату, які вступають на магістратуру

Чимало питань виникає у хлопців, які закінчили бакалаврат та планують вступати на магістратуру під час воєнного стану щодо відстрочки. Від моменту закінчення бакалаврату до формування списків студентів, тобто до 1 вересня, військовозобов'язаний не вважається студентом, а тому підлягає призову.

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