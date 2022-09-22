Під час дії воєнного стану в Україні, українські чоловіки-студенти, котрі здобувають освіту в іноземних вишах, не матимуть можливості покидати країну. На цьому наголосив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі 24 каналу.

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Скасували виїзд через підробку документів

Він зазначив, що військове керівництво країни відповідний дозвіл скасувало ще 14 вересня. Обмеження ввели через масову підробку документів, якими намагалися скористатися студенти-чоловіки.

Демченко зауважив, що раніше вище військове керівництво надавало дозвіл на перетин кордону таким студентам. Мовиться лише про тих, хто навчався до 24 лютого. Тобто, у них була можливість продовжити здобувати вищу освіту.

Прикордонники дотримувалися рекомендації, однак, упродовж останнього часу фіксується значний зріст спроб використання підробних документів по так званому "студентському каналу", – наголосив Демченко.

Статистика підроблених документів вражає

За словами речника ДПСУ, упродовж липня – серпня виявили 600 людей. Усі вони використовували підроблені документи, в яких йдеться про буцімто їхнє навчання у вишах за кордоном. Саме це й стало причиною ухвалення рішення про скасування можливості покидати країну відповідній категорії чоловіків.

На запитання, яке стосується можливості виїзду студентів, котрі вступили до іноземних вишів цьогоріч, Демченко відповів ствердно: у них теж немає права на виїзд. У своїй відповіді він опирався на Постанову Уряду від 27 січня 1995 року. У ній не вказано, що студенти-чоловіки, котрі навчаються у вишах за кордоном, потрапляють до переліку винятків. Тож їм і так не можна було покидати територію держави під час воєнного стану.

Натомість усе може змінитися, коли ця постанова №57 зазнає певних коректив. Якщо до неї внесуть правки, згідно з якими ця категорія чоловіків матиме право перетинати кордон, то прикордонники їх враховуватимуть.

Нагадаємо, що за кордон мають право виїжджати певні категорії чоловіків. Серед них ті, хто самостійно виховує одну або більше дітей віком до 18 років. Але з собою слід мати певний перелік документів.

Які документи потрібні для перетину кордону

свідоцтво про народження дитини (дітей);

свідоцтво про смерть матері дитини;

рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;

рішення суду про оголошення матері померлою.

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