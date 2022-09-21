Загальна мобілізація, як і воєнний стан в Україні, триватимуть щонайменше до 21 листопада. А це означає, що продовжується призовна кампанія, спрямована на набір громадян країни до війська.

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У будь-який момент вам можуть вручити повістку. Якщо ж ви вирішили ухилитися від мобілізації, то слід знати, що на вас очікує. Про це ми розповімо далі.

Що очікує на ухилянтів від призову

Адвокат Володимир Адонін пояснив, якими можуть бути наслідки для тих, хто ухиляється від призову. Він відразу ж наголосив на тому, що за це найчастіше карають згідно з Кримінальним Кодексом України.

Мовиться про притягнення до відповідальності за статтею 336. Згідно з нею, ухилянта можуть позбавити волі на термін від трьох до п'яти років.

Але тут є кілька "але". Судді, котрі ухвалюватимуть рішення, повинні будуть:

встановити намір і мету саме в ухиленні від призову;

протиправну відмову від проходження медичної комісії, після якої особа відправляється на службу.

Адвокат зауважив, що у більшості випадків ухилянту запропонують укласти угоду з прокурором. У ній особа повинна буде визнати свою вину, пов'язану з бажанням уникнути призову.

Така угода затверджується вироком. Найчастіше винна особа та прокурор в угоді про визнання винності погоджують покарання у вигляді випробувального терміну, тобто покарання з випробуванням,

– зауважив Адонін.

За словами правозахисника, судова практика щодо ухилянтів сформувалася доволі швидко. Ба більше, уже налічується десятки судових рішень, у яких до відповідальності притягують тих, хто хотів уникнути призову. У більшості рішень "сторони йдуть на угоду".

Скільки може тривати випробувальний термін

Адонін додав, що суд часто може скасовувати відбування призначеного покарання. Це відбувається за умов, що упродовж певного випробувального терміну засуджений не чинить нових кримінальних правопорушень. Ба більше, йому потрібно буде виконувати всі обов'язки, які на нього покладені.

Сам же випробувальний термін може тривати від одного до трьох років. Особи на випробувальному терміні повинні:

періодично навідуватися для реєстрації до відповідної держустанови з пробації;

повідомляти установі, якщо змінюють своє місце проживання, роботи або ж навчання.

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