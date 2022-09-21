Общая мобилизация, как и военное положение в Украине, продлятся, по меньшей мере, до 21 ноября. А это значит, что продолжается призывная кампания, направленная на набор граждан страны в армию.

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В любой момент вам могут вручить повестку. Если же вы решили уклониться от мобилизации, то следует знать, что вас ожидает. Об этом мы расскажем дальше.

Что ожидает уклоняющихся от призыва

Адвокат Владимир Адонин объяснил, какими могут быть последствия для уклоняющихся от призыва. Он сразу же отметил, что за это чаще всего наказывают согласно Уголовному Кодексу Украины.

Речь идет о привлечении к ответственности по статье 336. Согласно ей, уклоняющегося могут лишить свободы на срок от трех до пяти лет.

Но здесь есть несколько "но". Судьи, принимающие решения, должны будут:

установить намерение и цель именно в уклонении от призыва;

противоправный отказ от прохождения медицинской комиссии, после которой лицо отправляется на службу.

Адвокат отметил, что в большинстве случаев уклоняющемуся предложат заключить соглашение с прокурором. В нем лицо должно будет признать свою вину, связанную с желанием избежать призыва.

Такое соглашение утверждается приговором. Чаще виновное лицо и прокурор в соглашении о признании виновности согласовывают наказание в виде испытательного срока, то есть наказание с испытанием,

– заметил Адонин.

По словам правозащитника, судебная практика относительно уклонения сформировалась довольно быстро. Более того, уже насчитывается десятки судебных решений, в которых к ответственности привлекают тех, кто хотел избежать призыва. В большинстве решений "стороны идут на сделку".

Сколько может длиться испытательный срок

Адонин добавил, что суд часто может отменять отбывание назначенного наказания. Это происходит при условии, что в течение определенного испытательного срока осужденный не совершает новых уголовных правонарушений. Более того, ему нужно будет выполнять все обязанности, которые на него возложены.

Сам же испытательный срок может занять от одного до трех лет. Лица на испытательном сроке должны:

периодически наведываться для регистрации в соответствующее госучреждение по пробации;

сообщать учреждению, если меняют свое место жительства, работы или учебы.

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