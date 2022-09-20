Поскольку в Украине до 21 ноября продлили действие военного положения, то параллельно с ним будет продолжаться всеобщая мобилизация. Судьи уже приняли решение, согласно которому забирать в армию не имеют права, если призывник не прошел медицинского осмотра.

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Без медосмотра отправлять на фронт – незаконно

Соответствующее решение вынес Кировоградский окружной административный суд. Его судьи занимались рассмотрением иска военнообязанного Александрийскому районному ТЦК. Мужчина обвинял структуру в противоправных действиях, а также бездействие. В частности, потому, что его не отправили на прохождение медицинского осмотра.

Свои действия уже объяснили представители Александрийского ТЦК. Они отметили, что медицинскую комиссию невозможно провести из-за ограниченных сроков мобилизации. Мол, это сорвало бы планы призыва. Поэтому военнообязанного только опросили, есть ли у него какие-то жалобы на здоровье. Следовательно, призвали его без решения медицинской комиссии.

Медицинский осмотр обязателен

Судьи в этом случае сослались на статью 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Он предусматривает, что во время мобилизации обязательно проводят медицинский осмотр тем, кого призывают в армию.

Ведь именно военно-врачебная экспертиза определяет, пригоден ли военнообязанный к службе. Для этого специалисты изучают и оценивают состояние здоровья и физическое развитие каждого кандидата на службу в армии.

Поскольку на медицинскую комиссию военнообязанного не отправляли, суд его иск удовлетворил. Он признал действия Александрийского районного ТЦК противоправными.

Могут ли принудительно доставить в ТЦК

Ответим на вопрос, который волнует многих военнообязанных. Запомните, что действия принудительного характера по содержанию лица незаконны. Поэтому не стоит беспокоиться, что вас насильно отправят в ТЦК. В то же время следует понимать, что за злостное нарушение явки в военкомат вас может ожидать как административный штраф, так и уголовная ответственность.

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