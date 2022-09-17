После объявления всеобщей мобилизации в Украине проводится призыв на военную службу граждан, в частности медицинских работников, которые являются военнообязанными или резервистами.

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Являются ли военнообязанными женщины-медики

Медицинские работницы, состоящие на военном учете, могут быть мобилизованы на военную службу в военное время.

Ранее руководствовались перечнем специальностей согласно постановлению КМУ "Об утверждении перечня специальностей, по которым женщины, имеющие соответствующую подготовку, могут быть взяты на военный учет" от 14.10.1994 № 711). И медицинская специальность входила в этот список. Впрочем, 3 июня 2022 года постановление № 711 утратило силу.

Определяются такие специальности в соответствии с приказом Минобороны от 11.10.2021 № 313, которым утверждены два перечня:

Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных.

Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям.

Женщин каких медицинских профессий берут на военный учет

В перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных включены медицинские специальности:

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы в области наук о жизни и медицинских наук, профессионалы в области медицины (кроме медицинских сестер), профессионалы в области лечебного дела, профессионалы в области стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, профессионалы в области фармации, провизоры, профессионалы в области медико -профилактического дела, научные сотрудники в области медико-профилактического дела, другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства), вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантистиас и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер);

профессионалы в области патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии, патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы дела и акушерства, медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, ассистирующие профессионалам медицинские сестры и акушерки, помощники профессионалов-акушеров;

операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений по здравоохранению.

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