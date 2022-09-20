Оскільки в Україні до 21 листопада продовжили дію воєнного стану, то паралельно із ним триватиме загальна мобілізація. Судді вже ухвалили рішення, згідно з яким забирати до війська не мають права, якщо призовник не пройшов медичного огляду.

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Без медогляду відправляти на фронт – незаконно

Відповідне рішення ухвалив Кіровоградський окружний адміністративний суд. Його судді займалися розглядом позову військовозобов'язаного до Олександрійського районного ТЦК. Чоловік звинувачував структуру у протиправних діях, а також бездіяльності. Зокрема тому, що його не відправили на проходження медичного огляду.

Свої дії вже пояснили представники Олександрійського ТЦК. Вони зауважили, що медичну комісію неможливо було провести через обмежені строки мобілізації. Мовляв, це б зірвало плани призову. Тож військовозобов'язаного лиш опитали, чи має він якісь скарги на здоров'я. Відтак, призвали його без рішення медичної комісії.

Медичний огляд обов'язковий

Судді у цьому випадку послалися на статтю 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Він передбачає, що під час мобілізації обов'язково проводять медичний огляд тим, кого призивають до війська.

Адже саме військово-лікарська експертиза визначає, чи придатний військовозобов'язаний до служби. Для цього фахівці вивчають та оцінюють стан здоров'я та фізичний розвиток кожного кандидата на службу у війську.

Оскільки на медичну комісію військовозобов'язаного не відправляли, то суд його позов задовольнив. Він визнав дії Олександрійського районного ТЦК протиправними.

Чи можуть примусово доправити до ТЦК

Відповімо на питання, яке турбує багатьох військовозобов'язаних. Запам'ятайте, що дії примусового характеру щодо утримання особи – незаконні. Тож не варто перейматися, що вас силоміць відправлять до ТЦК. Водночас варто розуміти, що за злісне порушення явки до військкомату на вас може очікувати як адміністративний штраф, так і кримінальна відповідальність.

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