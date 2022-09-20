Таке рішення підтримав 331 нардеп, повідомляє парламентар Ярослав Железняк.

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Як мовиться у пояснювальній записці, законопроєкт спрямований на забезпечення охорони дитинства і материнства, а відтак встановлює додаткові підстави батькам для звільнення з військової служби під час воєнного стану.

Що варто знати про закон

У перші дні повномасштабного вторгнення багатодітні чоловіки були мобілізовані до лав ЗСУ. Вони мали право призиватись за власним бажанням, але на практиці це працювало не всюди. А деякі, розуміючи колосальну небезпеку, яка нависла над державою, свідомо відмовились від відстрочки – і теж мобілізувались. Але зараз вже мають повертатись до своєї багатодітної родини.

Ті чоловіки, які мають на утриманні трьох дітей – не підлягають мобілізації. Але якщо батько вступив до лав ЗСУ, а третя дитина народилася вже після цього – раніше він не мав права на демобілізацію. Саме це і змінює законодавча ініціатива.

Які категорії звільняються від мобілізації

Право на звільнення від військової служби через загальну мобілізацію досі мають люди, які досягли 60 років, непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку, а також:

працівники компаній, організацій та органів, яких "забронювали" для виконання своїх обов'язків;

нездатні до служби особи, тобто ті, хто має інвалідність або тимчасово непридатні через стан здоров'я;

особи, які самотужки виховують неповнолітню дитину;

громадяни України, які доглядають за тяжкохворими членами сім'ї, наприклад за дружиною чи чоловіком, дитиною, матір'ю чи батьком;

опікуни, усиновителі, прийомні батьки і батьки-вихователі неповнолітніх дітей-сиріт та тих, хто позбавлений батьківського піклування;

народні депутати України, а також деякі категорії чиновників;

військовозобов'язані особи, що мають чоловіка або дружину, що вже служить, і неповнолітню дитину. Крім того, до цієї категорії належать ті, чиї близькі родичі загинули чи пропали безвісти внаслідок військових дій на Сході України;

студенти вищих навчальних закладів, здобувачі фахової передвищої освіти. Проте, маються на увазі лише ті, хто навчається на денній або дуальній формі. До того ж вчителі та викладачі також не можуть бути мобілізовані.

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